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عباس يثمن دور الملك ومواقف الأردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية

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عباس يثمن دور الملك ومواقف الأردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية عباس يثمن دور الملك ومواقف الأردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية

جى بي سي نيوز  :- نقل ممثل جلالة الملك عبد الله الثاني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، تحيات جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني للأشقاء الفلسطينيين المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة.
وأكد الداوود خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين، في عشاء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم، موقف الأردن الداعم على الدوام للأشقاء الفلسطينيين حتى تحقيق أهدافهم المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ، وفق بترا . 
وقال الداوود: لقد ظل الفلسطينيون سداً منيعاً في وجه المد الاستيطاني، يسجلون أروع صفحات البطولة في التاريخ، ويستمدون صمودهم من إرث الآباء والأجداد، وعلى خطى الهاشميين الذين يحملون أمانة الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات ويذودون عن حمى القدس في كل المحافل والمنابر، ويولون القضية المركزية قضيتنا الفلسطينية كل الاهتمام.
وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمشاركة الأردنية المتواصلة في الأعياد المسيحية في فلسطين.
وثمن الرئيس عباس في كلمته خلال عشاء الميلاد، دور جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقف الأردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات لاسيما في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

جي بي سي نيوز

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