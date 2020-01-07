أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 11 عاماً

Google+ Print
الهند تتوقع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 11 عاماً الهند تتوقع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 11 عاماً

مباشر: تتوقع الهندية نمو الاقتصاد بنحو 5 بالمائة خلال العام المالي 2020، لتكون أبطأ وتيرة نمو منذ 11 عاماً.

وقالت هيئة الإحصاءات الهندية في تقرير التوقعات الصادر اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنحو 5 بالمائة خلال العام المالي (2019 - 2020) مقارنة مع تقديرات بنمو 6.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

وتعتبر هذه القراءة المتوقعة هى الأدنى منذ النمو المسجل بوتيرة 3.1 بالمائة للاقتصاد الهندي أثناء الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع الحكومة الهندية نمو القطاع الصناعي بنحو 2  بالمائة في العام المالي الحالي /مقارنة مع نمو 6.9 بالمائة في العام المالي الماضي.

كما تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو قطاع البناء بشكل كبير إلى 3.2 بالمائة في العام المالي 2020 مقارنة مع 8.7 بالمائة في العام السابق له.

وكانت الهند أعلنت خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويعاني الهند من تباطؤ ملحوظ نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع النفط.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

دراسة: التكلفة الاقتصادية للبريكست بلغت 170 مليار دولار حتى الآن

دراسة: التكلفة الاقتصادية للبريكست بلغت 170 مليار دولار حتى الآن

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً