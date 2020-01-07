الهند تتوقع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 11 عاماً

مباشر: تتوقع الحكومة الهندية نمو الاقتصاد بنحو 5 بالمائة خلال العام المالي 2020، لتكون أبطأ وتيرة نمو منذ 11 عاماً.

وقالت هيئة الإحصاءات الهندية في تقرير التوقعات الصادر اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنحو 5 بالمائة خلال العام المالي (2019 - 2020) مقارنة مع تقديرات بنمو 6.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

وتعتبر هذه القراءة المتوقعة هى الأدنى منذ النمو المسجل بوتيرة 3.1 بالمائة للاقتصاد الهندي أثناء الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع الحكومة الهندية نمو القطاع الصناعي بنحو 2 بالمائة في العام المالي الحالي /مقارنة مع نمو 6.9 بالمائة في العام المالي الماضي.

كما تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو قطاع البناء بشكل كبير إلى 3.2 بالمائة في العام المالي 2020 مقارنة مع 8.7 بالمائة في العام السابق له.

وكانت الهند أعلنت خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويعاني اقتصاد الهند من تباطؤ ملحوظ نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط.