هبوط طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

مباشر: تراجعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليكون الهبوط الثالث في آخر أربعة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن طلبيات المصانع الجديدة هبطت بنحو 0.7 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل زيادة بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف تشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن الشحنات ارتفعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.3 بالمائة، بعد زيادة بنحو 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

في حين زادت المخزونات بنحو 0.3 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل صعود 0.2 بالمائة للشهر السابق له.

وأظهر التقرير تراجع الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما انخفضت طلبيات معدات النقل، بينما زاد الطلب على السلع المعمرة غير الصناعية.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1142 دولار.