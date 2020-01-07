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نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع

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نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع

مباشر: نما نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول، بدعم زيادة الإنتاج.

وبحسب البيانات الصادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم)، اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي سجل مستوى 55 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 53.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع نشاط الخدمات الأمريكي إلى مستوى 54.5 نقطة خلال الفترة نفسها.

وارتفع مؤشر الإنتاج بمقدار 5.6 نقطة ليصل إلى مستوى 57.2 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة من 57.1 نقطة إلى مستوى 54.9 نقطة خلال نفس الفترة.

كما تراجع مؤشر تشغيل العمالة إلى مستوى 55.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع مستوى 55.5 نقطة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.986.

مباشر (اقتصاد)

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