تابعة للصندوق السيادي السعودي تستهدف امتلاك 50 طائرة عمودية

الرياض – مباشر: استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يحيى بن حمود الغريبي، وعدد من قيادات الشركة.

وقال الغريبي، إن شركة الطائرات المروحية تستهدف في المستقبل القريب إلى امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الغريبي، أن الشركة تعمل على تطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتخطط لإطلاق الرحلات السياحية، وكذلك رحلات خاصة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي.

وأوضح، أن شركة الطائرات المروحية شاركت في المعرض السعودي للطيران بالرياض ومعرض دبي للطيران لعام 2019.

وقدم الغريبي نبذه عن استراتيجية شركة الطائرات المروحية وأبرز الخدمات التي تساهم بها في تعزيز النقل الجوي، منوهاً بانطلاق المسيرة التشغيلية لشركة الطائرات المروحية، والتي تعد أول مشغل للطائرات العمودية التجارية في المملكة.

ومن جهته، أكد أمير منطقة الرياض أهمية هذه المشاريع للوطن والمواطن.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 11 مارس/ آذار 2019، شركة للطائرات المروحية، والتي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة برأسمال أولي قيمته 565 مليون ريال؛ لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.

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