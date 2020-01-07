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عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

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عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: انخفض عجز الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 8.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للسلع والخدمات بلغ 43.1 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 46.9 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي سيتراجع إلى 44.5 مليار دولار.

ويعتبر عجز الميزان التجاري الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.

وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات الأمريكية بنحو 0.7 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني لتسجل 208.6 مليار دولار.

بينما انخفضت الواردات الأمريكية من السلع والخدمات بنسبة 1 بالمائة لتسجل 251.7 مليار دولار.

ويعكس هبوط العجز التجاري الأمريكي تراجع عجز الميزان السلعي بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل 63.9 مليار دولار، وانخفاض فائض الميزان التجاري الخدمي بأقل من 0.1 مليار دولار ليحقق 20.8 مليار دولار.

وفي أول 11 شهراً من العام الماضي سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزاً 562.9 مليار دولار، بانخفاض 3.9 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2018.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1158 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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