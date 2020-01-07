مساهمو "دايملر" يطالبون بتعويضات 900 مليون يورو عن خسائر الأسهم

مباشر: طلب مساهمون في "دايملر" 900 مليون يورو من الشركة على سبيل التعويض بسبب مزاعم أن مالك "مرسيدس-بنز" فشل في الكشف عن استخدام أجهزة الغش في انبعاثات الديزل.

وفي الدعوى المسجلة لدى محكمة في "شتوتغارت بألمانيا اليوم الثلاثاء، تم اتهام "دايملر" بانتهاك التزاماتها بموجب قانون سوق رأس المال من خلال عدم ذكر وجود الأجهزة في تقاريرها المالية أو في إعلانات مخصصة، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

ويدعي المحامون في ألمانيا أن أكثر من 200 مستثمر بما في ذلك البنوك وصناديق المعاشات التقاعدية، شهدوا هبوط سعر سهم الشركة من أكثر من 90 يورو إلى ما يقرب من 60 يورو في عام 2018 بعد أن اتهم المنظمون شركة صناعة السيارات بتثبيت برامج غير قانونية في سياراتها.

وفي أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل في خريف عام 2015، نفت شركة صناعة السيارات بشدة استخدام أنظمة مماثلة لتلك الموجودة في ملايين سيارات "فولكس فاجن".

ومع ذلك، في عام 2018، قال مسؤولون ألمان إن ما يقرب من 700 ألف سيارة من "دايملر" في أوروبا قد تم تزويدها بأنظمة مصممة للتغلب على اختبارات الانبعاثات.

وكانت الشركة وافقت على دفع غرامة قدرها 870 مليون يورو لتسوية هذه الادعاءات في سبتمبر/أيلول 2019، على الرغم من أنها نفت ارتكاب أي مخالفات واستمرت في تحدي مبررات الهيئة الاتحادية الألمانية لنقل السيارات لاستدعاء السيارات المتضررة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تبدأ فيه "دايملر" جولة من التخفيضات في الوظائف حيث أعلنت العام الماضي أنها ستلغي أكثر من 10آلاف وظيفة في محاولة لتوفير أكثر من مليار دولار من تكاليف الموظفين لدفع تكاليف تطوير السيارات الكهربية.

ويجب على "دايملر"زيادة إنتاج السيارات التي تعمل بالبطاريات على مدار العامين المقبلين، أو مواجهة غرامات ضخمة من بروكسل، حيث تدخل معايير الانبعاثات الصارمة حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "دايملر" بنحو 0.9 بالمائة إلى 49.26 يورو.