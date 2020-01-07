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الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل ترقباً للتطورات الجيوسياسية

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الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل ترقباً للتطورات الجيوسياسية الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل ترقباً للتطورات الجيوسياسية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب مستجدات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

واحتدم الصراع مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران بعد غارة جوية أمريكية استهدفت "قاسم سليماني" رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتبع ذلك العديد من التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

ومن جانبها، جددت الإدارة البحرية للولايات المتحدة تحذيراتها للسفن بشأن التهديدات التي قد تتعرض لها من قبل إيران وحلفائها.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 8.2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلة أدنى مستوى في 3 سنوات.

وفي جلسة أمس، تمكنت الأسهم الأمريكية من عكس خسائرها الملحوظة لتغلق التداولات على ارتفاع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 28609.5 نقطة.

وانخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3237.4 نقطة، بينما استقر "ناسداك" عند مستوى 9070.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.904.

مباشر (اقتصاد)

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