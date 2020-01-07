السعودية.. "الضمان الصحي" يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

الرياض – مباشر: أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة؛ لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث باسم المجلس، ياسر المعارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك.

وأضاف المعارك، أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة القصوى 100 ألف ريال لكل معتمر.

كما أوضح أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة.

ولفت، إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين؛ بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين، ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار المعارك، إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة به الالكترونية الخاصة إلى جانب وسائل أخرى.

وأطلق وزير الحج والعمرة في السعودية، محمد صالح بنتن، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، برنامج "التأمين على المعتمرين" من خارج المملكة.

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