السعودية والكويت تعينان مستشاراً لتطوير حقل غاز مشترك

الكويت – مباشر: اتفقت دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، على تعيين استشاري عالمي لدراسة الخيارات والرسومات الهندسية لحقل الدرة الغازي في المنطقة المقسومة.

وحسب الراي الكويتية، فإن الاستشاري العالمي سيجرى الدراسات حول أفضل الخيارات خصوصاً فيما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "الدراسات ستتطرق إلى فصل حصص الشركاء من البحر لكن علينا انتظار الدراسات النهائية حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".

وأوردت المصادر أن الدراسات ستشمل أهدافاً عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، فيما وافق الوزراء السعودي على الاتفاقيات اليوم.

فيما يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة علنية يوم الخميس المقبل لمناقشة تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة.

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