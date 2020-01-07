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العدل السعودية: محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً خلال عام

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العدل السعودية: محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً خلال عام العدل السعودية: محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً خلال عام

الرياض – مباشر: كشفت وزارة العدل بالسعودية، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ بلغت 114 طلبا؛ لاستعادة نحو 400 مليون ريال.

وأكدت وزارة العدل، أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت الوزارة، إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"؛ والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق.

وأكدت، أن تعامل محاكم بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

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