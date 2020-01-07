"الوطنية للتعليم" تحدد موعد تشغيل مجمع مدارس بالظهران

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن التاريخ المتوقع لبدء تشغيل مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا).

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع بدء تشغيل المشروع في العام الدراسي 2020م -2021م.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل بدء تشغيل المشروع يعود إلى تأخر صدور التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية مما أدى إلى تأخر إكمال عمليات الإنشاءات.

كما بينت أنه لا يوجد تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التأجيل، مشيرة إلى أنه لا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020م-2021م.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ارتفاع صافي الأرباح 1.42 بالمائة على أساس سنوي.

ترشيحات:

14 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الوزراء السعودي يوافق على مذكرات تفاهم مع العراق بعدة مجالات

مجلس الوزراء يوافق على فتح فروع لبنك صيني بالسعودية

الوزراء السعودي يؤكد أهمية "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر"

الخدمة المدنية: خطط استراتيجية لرفع الأداء الوظيفي بالقطاع العام السعودي

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

التدريب التقني السعودية: إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل

الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين