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مصدر عسكري: قتلى وجرحى بصفوف القوات السورية في هجوم مسلح في الريف الشمالي لحماة

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مصدر عسكري: قتلى وجرحى بصفوف القوات السورية في هجوم مسلح في الريف الشمالي لحماة مصدر عسكري: قتلى وجرحى بصفوف القوات السورية في هجوم مسلح في الريف الشمالي لحماة

جي بي سي نيوز :- قال مصدر عسكري مساء اليوم الثلاثاء، إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف القوات السورية إثر إعتداء بالقذائف الصاروخية في الريف الشمالي لحماة.

وأفاد المصدر العسكري بأن التنظيمات المسلحة المتمركزة في محيط منطقتي "ميدان غزال" و"معر محطاط"، "تعتدي بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لحماة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب في سهل الغاب وخان شيخون وما حولها".

وأضاف أن سقوط القذائف أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، إضافة إلى خسائر في الممتلكات في بلدات جورين، وعين سليمو، وأصيلة، والمحروسة.

وصرح بأن "الجيش السوري رد على الفور على مصادر النيران مستهدفا مقرات القيادة ومراكز تجمع المسلحين وقتل عددا كبيرا منهم".

وأشار إلى أنه تم "تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، كما تكبد المسلحون خسائر كبيرة في المعدات".

المصدر: RT + وكالات

جي بي سي نيوز

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