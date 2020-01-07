رغم التعهدات.. الصين تثبت حصص واردات الحبوب الزراعية الأمريكية

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الصين لا تعتزم زيادة الحصص السنوية من واردات الذرة والقمح والأرز ذات التعريفات المنخفضة، للتكيف مع وعدها بزيادة المشتريات من السلع الزراعية الأمريكية.

ويأتي ذلك بحسب تقرير نشرته الوكالة الحكومية في الصين "كايكسن" مستشهدة بتعليقات كبير مسؤولي الزراعة "هان جون"، اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة رويترز.

وسلط التقرير الضوء على الرغبة الصينية في حماية مزارعيها في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط شراء سلع زراعية أمريكية بمليارات الدولارات لتهدئة الحرب التجارية المطولة.

ويتزامن ذلك مع حقيقة أن واردات الصين من الحبوب الزراعية كانت دون مستويات الحصة في السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الصين من المرجح أن تضاعف مشترياتها من المنتجات الزراعية والتي كانت تبلغ 24 مليار دولار في فترة ما قبل الحرب التجارية، بموجب المرحلة الأولى من الصفقة المتوقع إضفاء الطابع الرسمي عليها في الشهر الجاري.

وبحسب تصريحات "هان جون" في الشهر الماضي بأن الصين قد تقوم بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية من القمح والأرز والذرة.

لكنه قال اليوم، طبقاً لما نقلتها الوكالة الصينية، إن الحصة المخصصة للأسواق العالمية لن يتم تعديلها لدولة واحدة فقط.

وتبلغ الحصة السنوية للصين 9.64 مليون طن من القمح و7.2 مليون طن من الذرة و5.32 مليون طن من الأرز.