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أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أية عمليات حتى اليوم

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الرياض- مباشر: أعلنت شركة أرامكو ، في بيان اليوم الثلاثاء، عن عدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري- جولدمان ساكس العربية السعودية، أية عمليات حتى نهاية جلسة اليوم الثلاثاء 7 يناير / كانون الثاني 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت  إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي، الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري.

وأعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية التالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وقالت أرامكو في البيان أنه في تاريخ هذا الإعلان، لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري.

وتتمثل التعليمات الخاصة بآلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية كالتالي:

 

 

ونصت نشرة طرح أرامكو السعوديةعلى أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري، بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري

ترشيحات:

صفقة خاصة على أرامكو السعودية ضمن مستويات التداول

أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أي عمليات حتى اليوم

 

مباشر (اقتصاد)

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