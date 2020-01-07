الوزراء السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

الرياض – مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي، باجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتفاقية بشأن استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأقر المجلس مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك.

وتمت الموافقة على الاتفاقيات، بحسب الوكالة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 15) وتاريخ 6 جمادى الأولى 1441هـ.

ورحب مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الماضي، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

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