رئيس حكومة المغرب: ملتزمون بمكافحة الفساد

مباشر: أكد رئيس الحكومة المغربية، أهمية انخراط المواطن في محاربة الفساد واصفاً إياه بالحلقة الأدق لكسب الرهان.

وشدد سعد الدين العثماني،خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، على أن المواطن الواعي له دور أساسي في مكافحة الفساد من خلال المساهمة إيجابيا من خلال فضح الاختلالات والتبليغ عنها.

ووصف العثماني في بيان لرئاسة الحكومة، الفساد بالنبتة الخبيثة التي تنمو في أي بيئة تفتقد لعناصر المناعة الذاتية، والتي تعيق تنمية المجتمعات وتهدد استقرارها، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد يسهم في تحقيق التنمية المنشودة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقوية اقتصاديات الدول.

وأشار رئيس الحكومة إلى ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي في دراسة صدرت عام 2016، بأن مجموع الرشاوى تقدر عالمياً بنحو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى تظافر الجهود والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بين الدول العربية في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع.

وتستضيف مدينة الرباط المغربية اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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