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الإيرادات تصعد بأرباح الوطنية للتربية والتعليم في الربع الأول

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الإيرادات تصعد بأرباح الوطنية للتربية والتعليم في الربع الأول الإيرادات تصعد بأرباح الوطنية للتربية والتعليم في الربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ارتفاع صافي الأرباح 1.42 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء بلغ صافي الربح نحو 11.64 مليون ريال، مقارنة بـ 11.47 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الربح في ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي، اضافة الى انخفاض التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية؛وذلك بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع مصروف الزكاة المكون خلال الربع الحالي.

وعلى أساس ربعي سجلت الشركة تراجعاً بصافي ارباحها بنسبة 12.45 بالمائة ، حيث سجلت بنهاية الربع الرابع من العام المالي الماضي نحو 13.3 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض في صافي الربح للربع الحالي عن الربع السابق إلى الانخفاض في تكلفة الإيرادات خلال الربع السابق نظراً لتزامن الربع السابق مع الإجازة الصيفية للمدارس والتي تنخفض فيها التكاليف التشغيلية.

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