تراجع هامشي للسوق السعودي وسط تباين القطاعات الرئيسية

الرياض- مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع هامشي، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 0.09 بالمائة عند مستوى 8198.97 نقطة ليفقد نحو 7.16 نقطة من رصيده.

وشهدت التداولات اليوم تراجعاً مقارنة بجلسة أمس الإثنين حيث تم التداول على 143.522 مليون سهم مقابل 175.91 مليون سهم كما تراجعت السيولة الى 3.713 مليار ريال مقارنة بـ 4.23 مليار ريال.

وارتفع أداء 96 سهماً تصدرها سهم عسير المرتفع بنسبة 7.25 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم مجموعة فتيحي بنسبة 5.22 بالمائة، اضافة الى سهم شمس بنسبة 5.02 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اليانز اس اف بنسبة 4.51 بالمائة، اضافة الى سهم الأسماك بنسبة 3.74 بالمائة، وأنعام القابضة بنسبة 2.82 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم أرامكو بنحو 394.846 مليون ريال، من خلال التداول على 12.55 مليون سهم.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.34 بالمائة، وسجل الاتصالات تراجعا نسبته 0.33 بالمائة، فيما خالف الاتجاه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0.17 بالمائة.

ونجح سوق الأسهم السعودية "تداول" في إنهاء تعاملات جلسة أمس الإثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.

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