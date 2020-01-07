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رئيسة وزراء فنلندا تدعو لخفض عدد أيام وساعات العمل

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رئيسة وزراء فنلندا تدعو لخفض عدد أيام وساعات العمل رئيسة وزراء فنلندا تدعو لخفض عدد أيام وساعات العمل

مباشر: اقترحت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة تقليص عدد أيام وساعات العمل في البلاد، في إطار تطوير الحياة العملية للمواطنين.

وقالت "سانا مارين" البالغة من العمر 34 عاماً، في نهاية الأسبوع الماضي، أنها اقترحت تجربة خفض عدد أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعياً بدلاً من النظام الحالي عند 5 أيام عمل، بحسب ما نقلته مواقع "نيو يورب" ومحطة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما تدرس "مارين" خفض عدد ساعات العمل اليومية إلى ست ساعات، في محاولة لنقل البلاد إلى ما وصفته بـ"الخطوة التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية".

وأوضحت رئيسة وزراء فنلندا أنها تعتقد أن المواطنين يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وهواياتهم وغيرها من جوانب الحياة مثل الثقافة.

يذكر أن فنلندا كانت من مؤيدي نظام جداول العمل المرنة منذ سنوات، حيث أدخلت قانونًا في عام 1996 يمنح الموظفين الحق في تغيير ساعات عملهم بنحو ثلاث ساعات قبل أو بعد ما يطلبه أصحاب العمل.

وكانت "مارين" قد تولت منصب رئيسة وزراء فنلندا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم، بعد قيادتها الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وشهدت العديد من الدول والشركات خلال السنوات الماضية تجارب لرصد مدى تأثير خفض أيام وعدد ساعات العمل على الإنتاجية والاقتصاد والموظفين والعملاء.

وأجرت شركة مايكروسوفت في وحدتها في اليابان تجربة لخفض عدد أيام العمل، ما أدى لزيادة الإنتاجية وسعادة العملاء والموظفين وزيادة المبيعات.

مباشر (اقتصاد)

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