صفقة خاصة على أرامكو السعودية ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 19.52 مليون ريال، من خلال 570 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 34.25 ريال.

وتم تداول سهم "أرامكو" بجلسة الخميس بين مستويات 34.55 ريال و34.15 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 34.35 ريال، بتراجع نسبته 0.43 بالمائة

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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