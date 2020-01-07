أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صفقة خاصة على أرامكو السعودية ضمن مستويات التداول

Google+ Print
صفقة خاصة على أرامكو السعودية ضمن مستويات التداول صفقة خاصة على أرامكو السعودية ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 19.52 مليون ريال، من خلال 570 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 34.25 ريال.

وتم تداول سهم "أرامكو" بجلسة الخميس بين مستويات 34.55 ريال و34.15 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 34.35 ريال، بتراجع نسبته 0.43 بالمائة

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

ترشيحات:

"أرامكو" توقع اتفاقية مع "بلاستيبوليس" و"أركيما" لتعزيز الصناعات اللامعدنية بالسعودية

حصاد 2019.. أرامكو بصدارة أكبر 10 شركات سعودية مدرجة (إنفوجرافيك)

14 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الخدمة المدنية: خطط استراتيجية لرفع الأداء الوظيفي بالقطاع العام السعودي

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

 

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
شاهد.. ثلج طال انتظاره في موسكو يسقط في السعودية

شاهد.. ثلج طال انتظاره في موسكو يسقط في السعودية

السعودية والتشيك تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

السعودية والتشيك تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية المقسومة

الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية المقسومة