الوزراء السعودي يوافق على مذكرات تفاهم مع العراق بعدة مجالات

الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مذكرات تفاهم مع العراق بعدة مجالات.

وقرر مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية.

وتمت الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق؛ للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية.

وتم إعداد مرسوم ملكي بالمذكرات اليت وافق عليها مجلس الوزراء.

وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووافق مجلس الشورى السعودي، في 28 أكتوبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ووافق مجلس الوزراء، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على مذكرات تفاهم مع الجانب العراقي في مجال النقل؛ لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.

ووقع العراق، في أبريل/ نيسان الماضي، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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