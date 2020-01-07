نيكون تطلق أحدث موديلاتها FX-format D780 لتطلق لخيالك العنان!

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير") – من المناظر الطبيعية مترامية الأطراف إلى اللقطات منخفضة الزاوية لشخص حال تزلجه على لوح التزلج، فلا ينقطع إعجاب المرء بعجائب الطبيعة الأخاذة ولحظات الحياة الرائعة. الآن مع D780 الجديدة التي أطلقتها نيكون الشرق الأوسط م.م.ح اليوم، سوف يتمكن مصورو الفوتوغرافيا والفيديو من التقاط أفضل اللقطات بالتصوير السريع دون خوف من فوات أي شيء، فهذا الطراز الأحدث الذي يلي نيكون D750 يضفي تحسينات مذهلة على جودة الصورة والأداء والتنوع.

إن الطراز الجديد D780يضع معيار الجيل التالي للكاميرات التي تقدم خاصية التركيز البؤري التلقائي بصيغة مُطورة مع عدسات تصوير سهلة الرؤية ودقة عالية في الضبط التلقائي للصور في الإضاءة الخافتة، مما يجعل التقاط الصور عملية بالغة الدقة والوضوح لا يشوبها فارق زمني. طراز D780 مزود أيضًا بمجموعة شاملة من عدسات نيكور F-mount عالية الأداء قابلة للتبادل مع حياة أطول للبطارية وكل هذا في جسم مُدمج، عالي الأداء.

وقال ناريندرا مينون، المدير العام لشركة نيكون الشرق الأوسط م.م.ح: "إن D780 طراز فريد من الكاميرات الرقمية ذات العدسات الأحادية العاكسة، فهي تتسم بالتنوع والمرونة والذكاء مع تحديثات جوهرية من طراز D750 ذي الشعبية الكبيرة. لقد أدخلنا تحسينات على خصائص التركيز البؤري التلقائي للصور في طراز D780 حتى يحظى المصورون بدقة ضبط عالية عند التقاط الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تحسين تصميم وهندسة آلية عمل الكاميرا لتصوير مريح في الأماكن المفتوحة. سوف ينبهر مالكو D780 بمزيج مميز من أحدث التقنيات في منتجاتنا الجديدة."

السمات الأساسية لطراز D780

التقاط الأشياء بدقة

سواءً كنت في قلب الحدث تصوّر سباق سيارات يتسم بالإثارة والتشويق، أو كنت تلتقط لقطات تذكارية لحفل زفاف يأتي مرة واحدة في العمر، هذه الكاميرا تتميز بنظامين قويين للتركيز البؤري التلقائي لملاءمة المواقف والأحداث المختلفة.

تمتّع بدقة الضبط التلقائي للصور بسلاسة وسرعة أكبر مع النظام المختلط للتركيز البؤري التلقائي على 273 نقطة1 ينتقل تلقائيًا من تتبع المستوى البؤري أو مستوى التباين الذي يغطي 90% تقريبًا من مساحة الصورة، كما أن الكاميرا مزودة بخاصية تتبع العين2 التي تعمل على تحقيق مستوى مُحسّن من الدقة.

للتصوير بعدسة الاستكشاف، تستخدم كاميرا D780 تركيز بؤري تلقائي على 51 نقطة مع 15 نقطة عرضية تعمل بواسطة خوارزمية مكافئة للخوارزمية الرئيسية في طراز نيكون FX-format D5 الحائز على جوائز والذي يقدم أداء التقاط غاية في القوة.

هذه الكاميرا مزودة بجهاز استشعار يعمل بالنموذج اللوني الأحمر والأخضر والأزرق بمعدل 180 ألف بيكسل وإمكانات حساب إكسبيد 6 القوية بالإضافة إلى الضبط الدقيق المُحسن للتركيز البؤري التلقائي، مما يجعل خصائصها التلقائية غاية في الدقة والضبط، ويشمل هذا التركيز البؤري التلقائي والتعرض التلقائي للضوء والتوازن التلقائي للون الأبيض. تتألق D780 في التقاط الصور ليلًا أو في الحفلات حيث تعمل بنظام تتبع التركيز البؤري التلقائي في الضوء الخافت يصل إلى قيمة تعريض 3-5.0 و4-7.0. يمكن لهذه الكاميرا التقاط الصور بسرعة فائقة في حالة التصوير المستمر عالي السرعة تصل إلى 7 إطار/ثانية سواءً بالتصوير بعدسة الاستكشاف أو تصوير المنظر المباشر.

في المواقف التي يُعد فيها كتمان صوت نقرات الكاميرا جوهريًا مثل المؤتمرات أو العروض أو حتى اللحظات الهامة في الأحداث الرياضية، فإن نظام التصوير الصامت باستخدام كامل وحدات البيكسل بما يصل إلى 12 إطار/ثانية تقريبًا يُعد مناسبًا وفعالًا. انتقال بؤرة التركيز في هذه الكاميرا يلتقط الصور تلقائيًا أثناء تحريك وضع التركيز من نقطة البدء إلى اللانهاية (بحد أقصى 300 لقطة) لجمع التركيز. هذا يجعل الكاميرا مثالية لتصوير قطع المجوهرات والعينات والمناظر الطبيعية.

خصائص تعبيرية في صناعة الأفلام

حيث إن هذه الكاميرا تعمل بمعدل 24.5 ميجا بيكسل وحساسية عالية ومدى أيزو 51200 (يصل إلى أيزو 204800)، طراز D780 يدعم أيضًا عرض بيكسل كامل 4 كيبي عالي الدقة، وتسجيل عالي الدقة 120 بيكسل5، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الأفلام بالاستغلال الأمثل للعدسات عريضة الزاوية والزوايا الواسعة للمناظر مما يحقق دقة شاملة. كما يمكن ضبط سرعة التركيز البؤري التلقائي وحساسية التتبع التلقائي أثناء تسجيل الفيلم مما يتيح التركيز بسلاسة وفقًا للمقاصد الإبداعية ويسمح كذلك باستغلال مزايا تتبع المستوى البؤري.

لإنتاج الأفلام الجاد لمصوري وصانعي الفيديو، استمتع بخاصية N-Log بمعدل 10 بت7 أو خاصية النطاق الديناميكي العالي (القياس المختلط للإشعاع الطبيعي8) الجديدة لتسجيل فيلم واقعي بواجهة متعددة الوسائط عالية الدقة بمعدل 10 بت. إن خاصية النطاق الديناميكي العالي (القياس المختلط للإشعاع الطبيعي) تدعم تدفق عمل النطاق الديناميكي العالي مما يتيح إمكانية التقاط وتسجيل أفلام غنية بالتدرج النغمي دون التدرج في الألوان.

تعمل هذه الكاميرا على زيادة كفاءة تدفق العمل، فمخرجات شفرة وقت الكاميرا تسهّل مزامنة التسجيل مع مواد الفيلم الأخرى عن طريق تسجيل معلومات الوقت، كما أن المزامنة بمعدات تدعم بروتوكول أتوموس المفتوح متاحة أيضًا من خلال تقنية عرض 4 كيبي عالية الدقة.

خاصية التصوير السينمائي المتباطئ التلقائي في هذه الكاميرا تمكن المستخدمين كذلك من تأكيد الفيلم المُنتج فورًا بعد التصوير بالفاصل الزمني. تتضمن الكاميرا خصائص أخرى مفيدة في صناعة الأفلام مثل تقليل الاهتزاز الإلكتروني وبلوغ ذروة التركيز البؤري، مما يجعل الطراز D780 أداة شاملة لمحترفي صناعة الأفلام.

بارعة في جانب التشغيل والموصّلية

لعشاق التعرض الطويل أو الفوتوغرافيا الفلكية، كاميرا D780 يمكنها الآن زيادة سرعة الغالق إلى 900 ثانية مما يتيح إمكانية الحصول على مخرجات أكثر إبداعًا، فالسرعة العالية لالتقاط صور9 2 ميجا بيكسل إلى 120 إطار/ثانية في تسجيل فيلم عالي الدقة أو صور 8 ميجا بيكسل إلى 30 إطار/ثانية مع تسجيل أفلام بتقنية 4 كيبي عالية الدقة، كلاهما مع تتبع التركيز البؤري التلقائي والتعرض التلقائي للضوء، متاحة جميعًا من خلال هذه الكاميرا.