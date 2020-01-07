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الإدارة البحرية الأمريكية تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية

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الإدارة البحرية الأمريكية تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية الإدارة البحرية الأمريكية تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية

مباشر: جددت الإدارة البحرية للولايات المتحدة تحذيرها بشأن التهديدات من قبل إيران وحلفائها.

وأصدرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات من التهديدات التي تواجه السفن التجارية الأمريكية من قبل إيران وحلفاؤها في منطقة الخليج والمنطقة المحيطة.

ولا يختلف الإشعار، الذي يسري من أمس الإثنين وحتى يوم 13 يناير/كانون الثاني، بشكل كبير عن التحذير الأولي الصادر يوم الجمعة الماضية.

وبحسب التحذيرات التي جاءت في كلا الإشعارين: "لا يزال هناك احتمال لتنفيذ أعمال إيرانية ضد مصالح الإدارة البحرية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية محتملة، بعد تهديدات من جانب طهران على خلفية مقتل قائد عسكري إيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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