14 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس استعراض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولي.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق بمجال الطاقة الكهربائية، إلى جانب مذكرتي تفاهم، للتعاون بقطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.

كما وافق على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السعودية وفيتنام.

ووفق مجلس الوزراء السعودي، خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة بالسعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

كما وافق المجلس كذلك على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بالتباحث مع الجانب الياباني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال علوم وتقنيات الفضاء.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.

كما قرر المجلس نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض سمو وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

وقرر المجلس كذلك، تعيين جميل بن عبدالله الملحم، ويوسف بن حمد اليوسفي، وأحمد بن سليمان الجاسر، أعضاءً من القطاع الخاص بمجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، إلى جانب اطلاعه على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ووجه حيالها بما رآه.

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