مجلس الوزراء يوافق على فتح فروع لبنك صيني بالسعودية

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء، وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

وجاءت موافقة المجلس، بحسب الوكالة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (60 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1441هـ.

يشار إلى أن هناك 30 بنكاً محلياً وأجنبياً بالمملكة العربية السعودية؛ بينها 13 بنكاً محلياً منها 11 بنكاً مدرجاً بما فيها البنك الأول الذي استحوذ عليه "ساب" إلى جانب بنك الخليج الدولي - السعودية.

وبالنسبة لفروع المصارف الأجنبية، يتواجد 17 فرعاً مرخصاً لبنوك أجنبية بالمملكة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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