الوزراء السعودي يؤكد أهمية "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر"

الرياض - مباشر: أكد مجلس الوزراء السعودي على أهمية دور "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن " في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول.

كما أكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، على ضرورة السعي لتحقيق المصالح المشتركة، لمجموعة الدول التي يضمها المجلس.

وجدد مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع، تأكيده على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، إنه تم توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

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