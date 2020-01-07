الملكية الاردنيه تستأنف رحلاتها بين عمان وبغداد

جى بي سي نيوز :- استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنيه تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن كانت قد علقتها يوم الجمعة الماضي لفترة مؤقته لأسباب أمنية احترازية.

ودعت الملكية الاردنيه مسافريها الراغبين بحجز مقاعد على رحلات عمان / بغداد / عمان الى زيارة موقعها الالكترونيwww.rj.com أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة رقم 0096265100000 أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم.

وتخدم الملكية الأردنية أربع مدن عراقية أخرى بالاضافة الى بغداد هي؛ إربيل والبصرة والسليمانية والنجف.