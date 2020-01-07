ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين 12 مليار دولار خلال ديسمبر

مباشر: ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، مع صعود العملة المحلية وضوابط رؤوس الأموال في البلاد.

وأظهرت بيانات بنك الشعب في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 12.3 مليار دولار ليصل إلى 3.108 تريليون دولار.

وكانت التوقعات تشير إلى أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سوف يرتفع بنحو 7.4 مليار دولار.

وساعدت الضوابط الصارمة للصين على تدفقات رؤوس الأموال على تقليص التدفقات الخارجة خلال العام الماضي، رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي في الداخل.

وكانت العملة الصينية قد سجلت صعوداً بنسبة 1 بالمائة تقريباً أمام الدولار الأمريكي في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكنها في إجمالي العام الماضي تعرضت لخسائر تتجاوز 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لتصل إلى مستوى 6.9426 يوان.