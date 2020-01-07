مصرع 35 شخصاً في حادث تدافع أثناء تشييع جنازة "سليماني"

مباشر: أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي، مصرع 35 شخصا وإصابة 48 آخرين في حادث تدافع وقع خلال جنازة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل مؤخرًا في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح التليفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن التدافع وقع بمدينة كرمان مسقط رأس سليماني، حيث تدفقت أعداد غفيرة من المواطنين للمشاركة في جنازة سليماني، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كانت غارة أمريكية استهدفت الجمعة الماضية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" في هجوم صاروخي، قرب مطار بغداد الدولي.

وعلى إثر عملية سليماني، تزايدت رود الأفعال والتهديدات بين والولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحديد 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

فيما وافق البنتاجون على إرسال نحو 3000 جندي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديدات في المنطقة.

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