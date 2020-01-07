الخدمة المدنية: خطط استراتيجية لرفع الأداء الوظيفي بالقطاع العام السعودي

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مستهدفاتها التي ستعمل عليها لمواكبة برنامج التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ستعمل على تحقيق تلك المستهدفات عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام 2020؛ تستهدف تطوير عديد من الأنظمة، الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفزة، تكون منتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

وأضافت الوزارة، أن أهم مستهدفاتها في 2020 تشمل رفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاع العام في كافة مناطق المملكة، وإيجاد منصة مسار ووحدة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة ومرصد للقيادات النسائية.

ولفتت الوزارة، إنه يأتي على رأس تلك التطلعات والركائز التي أكد عليها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي.

وتابعت: إلى جانب تنفيذ جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة؛ تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار"، ومنصة ذكاء الأعمال شهدها أكثر من 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية، أنها تعتزم بناء سجل موحد لموظفي الدولة؛ يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يحدث آنياً من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خدمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وأشارت الوزارة، إلى تصريحات وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان؛ بأن تحديث البيانات المستمر تحدي لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الاجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقاً من استراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية.

وقالت الخدمة المدنية، إنه بهدف تحقيق المساواة تنوي تفعيل الدور الرقابي للوزارة، ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تتم في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.

ونوهت الوزارة بأن المرأة تحضر بشكل ملفت في استراتيجية وزارة الخدمة المدنية؛ عبر نيتها إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني؛ لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي او القطاع الخاص.

وأكدت، أنها تعمل على الاستمرار والتوسع في تدريب موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية عبر برنامج "الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية"، لتمكين الموظف الحكومي المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظرياً وعملياً.

ولفتت، إلى أن من البرامج التطويرية الجديدة سيتم إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد أخصائيين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، إضافة إلى إطلاق برنامج أخصائي تطوير المواهب؛ بهدف إعداد أخصائيين في مجال تطوير المواهب في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات العالية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه من المقرر أن تجري استطلاع نتائج مشروع قياس الارتباط المهني (الوظيفي) عن السنة الثالثة 2019 عبر القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية.

ولفتت الخدمة المدنية، إلى أن طموحات الوزارة تصل إلى إطلاق المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار" خلال عام 2020؛ الرامية إلى تصميم وتطوير بوابة رقمية موحدة، تضم كافة خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية وأطرها التنظيمية، ومعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

وتستهدف المنصة بخدماتها مسؤولي الموارد البشرية والموظف الحكومي بحزمة من الخدمات التشغيلية والتطويرية تبدأ من التعيين وحتى نهاية الخدمة بشكل إلكتروني.

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