"أرامكو" توقع اتفاقية مع "بلاستيبوليس" و"أركيما" لتعزيز الصناعات اللامعدنية بالسعودية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع كلٍّ من شركة "بلاستيبوليس" وشركة "أركيما" الفرنسية لتأسيس مركز تميُّز لمنظومة الأعمال.

وأوضحت أرامكو في بيان لها اليوم الثلاثاء أن توقيع الاتفاقية يأتي لتعزيز الصناعات اللامعدنية في المملكة العربية السعودية وفرنسا، وزيادة فرص الاستثمار المحلية في المواد اللامعدنية في جميع القطاعات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة أرامكو بالمنتدى الدولي الثاني للمواد غير المعدنية المنعقد في ليون بفرنسا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية، بشركة أرامكو أحمد عبدالرحمن السعدي، خلال كلمة ألقاها بالمنتدى إنه من أجل الاستثمار الأمثل للمواد اللامعدنية، يجب علينا أولاً أن ندرس التحدِّيات والقيود الحالية التي تواجه المواد التقليدية؛ ومن ثم توفير بوليمرات مهندسة جديدة، ومواد بلاستيكية متقدِّمة.

وأضاف السعدي أن مبادرات البحث والتطوير، والتعاون مع مراكز التميُّز في مختلف أنحاء العالم، تُعدُّ عوامل تمكين رئيسة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن التحدِّيات تشمل خصائص المواد، وكلفة إنتاجها، ووتيرة تطوير المنتجات.

كما نوه السعدي إلى أن تمثّل المواد اللامعدنية فرصة للتعامل مع التحدِّيات التشغيلية، من حيث استدامة الأعمال، كما أنها تتيح لنا النمو في قطاع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".

وتابع: "بالنسبة لأرامكو السعودية؛ فإن نمو وتطور وتطبيقات المواد اللامعدنية المختلفة ستكون نقطة تحول فارقة؛ فقد شاهدنا النقلة النوعية في التقنية التي شكّلت علوم المواد، التي بدورها أثّرت بشكل فاعل وكبير على صناعتنا".

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