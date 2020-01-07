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التنمية تضبط 205 متسولين في عمان خلال كانون الأول

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التنمية تضبط 205 متسولين في عمان خلال كانون الأول التنمية تضبط 205 متسولين في عمان خلال كانون الأول

جي بي سي نيوز :-  ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 205 متسولين من البالغين والأحداث في عمان الشهر الماضي.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن من بين المضبوطين 49 ذكرا و65 أنثى من فئة البالغين، و39 ذكرا و16 انثى من فئة الأحداث، و36 من جنسيات أجنبية.

ودعا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول بما يحد من هذه الظاهرة والتقليل من نسب انتشارها بين افراد المجتمع، مشددا على عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين وفق بترا .

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس: ان الوزارة تقوم بالتعاون مع شركائها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها بتنظيم حملات لضبط المتسولين بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة، كما انها تقوم بتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار.

وأكد ان التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389، كما انه محرم شرعا وفقا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء.

جي بي سي نيوز

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