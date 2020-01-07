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ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر

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ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع زيادة مبيعات المنتجات غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 1 بالمائة خلال شهرنوفمبر/تشرين الثاني، مقابل انخفاض بنحو 0.3 للشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تشهد زيادة 0.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، ارتفع حجم تجارة التجزئة بنسبة 1.4 بالمائة للمنتجات غير الغذائية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري، كما ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7 بالمائة، في حين انخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1 بالمائة.

وشهدت بولندا أعلى زيادة في مبيعات التجزئة بنسبة 3.3 بالمائة يليها بلجيكا بنسبة 2.7 بالمائة، وفقاً للبايانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاَ بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1168 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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