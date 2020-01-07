عملة الصين تصعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر

مباشر: ارتفعت العملة الصينية "الرنمينبي" اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع عودة معنويات المخاطرة إلى الأسواق العالمية.

وأقبل المستثمرون على الأصول الخطرة اليوم كالأسهم بعد عدم تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقضت الولايات المتحدة معظم العام الماضي وسط اتهامات موجهة إلى بكين بالتلاعب في عملتها من أجل دعم الاقتصاد مع تصاعد التوترات التجارية.

وأحدثت العملة المحلية للصين هزة في الأسواق العالمية عندما تراجعت إلى ما يقرب من 7 يوانات لكل دولار في أغسطس/آب الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإيقاف الحرب التجارية بين البلدين، كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسافر إلى بكين في موعد لاحق غير محدد لبدء محادثات "المرحلة الثانية".

وفي بداية هذا الشهر، أكد ترامب أنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في غضون أسبوعين.

ووفقاً لبيانات اقتصادية، فإن احتياطيات الصين من العملات الأجنبية صعدت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.9388 يوان.

وكان "الرنمينبي" سجل مستوى 6.9340 رنمينبي في وقت سابق من تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى اضطرابات في الأسواق في أوائل أغسطس/آب.