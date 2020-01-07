تسارع التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى بـ8 أشهر

مباشر: تسارع التضخم في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 8 أشهر

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الثلاثاء، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة سنوية 1.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 1 بالمائة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابقة له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف يرتفع إلى 1.3 بالمائة خلال الشهر الأخير من عام 2019 على أساس سنوي.

وتأتي قراءة الشهر الماضي بدعم ارتفاع تكاليف الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ لأعلى وتيرة سنوية والبالغة 2 بالمائة مقابل 1.9 بالمائة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

كما أن تكاليف الخدمات شهدت زيادة 1.8 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل 1.9 بالمائة في الشهر السابق له، ونمت أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنحو 0.4 بالمائة بعد استقرارها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة لمؤشر أسعار الطاقة، فسجل نمواً 0.2 بالمائة في الشهر الماضي مقابل انخفاض 3.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، فسجل 1.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2019 وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1183 دولار.