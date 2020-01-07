"فتيحي" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأكبر مكاسب منذ 2015

مباشر ـ بدور الراعي: تصدّر سهم مجموعة فتيحي ارتفاعات السوق السعودي خلال جلسة يوم الثلاثاء مرتفعاً بأكبر وتيرة ارتفاع في أكثر من 4 سنوات.

وبحلول الساعة 1:20 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً نسبته 7.72 بالمائة، وهي أكبر وتيرة صعود للسهم منذ جلسة 25 أغسطس/ آب 2015.

وقفز السهم إلى مستوى 12 ريالاً، في هذه الأثناء، ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

وبلغت تداول السهم حتى هذه اللحظات 1.27 مليون سهم بقيمة 15.08 مليون ريال، موزعة على نحو ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" ارتفاعاً نسبته 0.42 بالمائة إلى مستوى 8239.40 نقطة ليربح من خلالها 34.79 نقطة، من خلال التداول على 92.65 مليون سهم بقيمة 2.306 مليار ريال موزعة على 103.47 ألف صفقة.

وتحولت مجموعة فتيحي القابضة، للربحية بالربع الثالث من 2019، مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2018؛ حيث سجلت صافي ربح بلغ 2.18 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بنحو 154.4 ألف ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

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