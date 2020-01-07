بورصات الخليج تلتقط الأنفاس بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

مباشر- محمود جمال: ارتفعت أغلب مؤشرات البورصات الخليجية بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الثلاثاء؛ مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط .

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت جميع الأسواق الخليجية باستثناء قطر ومسقط.

وفي تلك الأثناء، سجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 0.56 بالمائة مع صعود أسهم كبرى بقيادة سهم مصرف الراجحي المرتفع 1.24 بالمائة.

ويأتي أداء بورصات الخليج على النقيض من خسائرها التي تجاوزت الـ 55 مليار دولار في مطلع الأسبوع الجاري بعد أن تصاعدت حدة التوترات السياسية تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة الماضية، عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

توجهات شرائية

وبدورها، قالت المحللة الفنية للأسهم منى مصطفى، لـ"مباشر"، إن هناك توجهات شرائية قوية دفعت أغلب مؤشرات أسواق الخليج للصعوود بشكل لافت تزامناً مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن هناك عودة ملحوظة لعودة الأجانب وبعض المؤسسات الدولية بالاستثمار بأسهم المنطقة خلال جلستي الثلاثاء واليوم الأربعاء وذلك لتساهم في تقليل موجة البيع والحذر والقلق التي سيطرت على الأسواق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويتماشى أداء أسواق الخليج مع أداء الأسواق العالمية والتي سجلت ارتفاعا اليوم مع عدم وجود تطورات على الصعيد الجيوسياسي في أعقاب قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.

في نهاية جلسة اليوم، قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.99 بالمائة مع صعود أسهم إعمار العقارية 3.6 بالمائة و الإمارات دبي الوطني 2.37 بالمائة ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة؛ وهو من الأسهم الأكبر كوزن نسبي بالمؤشر العام، وسهم العربية للطيران بنسبة 0.6 بالمائة.

وصعد أيضاً مؤشر سوق أبوظبي المالي في جلسة اليوم بنسبة تصل إلى 0.98 بالمائة مع ارتفاع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.07 بالمائة، وسهم أدنوك للتوزيع ودانة غاز والدار العقارية بنسب 2.05 بالمائة، و1.01 بالمائة و0.96 بالمائة على الترتيب.

ومن جانبه، قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي للأسهم، إن البورصات الخليجية ستواصل الارتفاعات خلال باقي جلسات الأسوبع بعد عودة أغلب المحافظ للشراء الانتقائي للأسهم الكبرى التي وصلت بالفعل لمستويات مغرية ومتدنية.

وأكد أن استمرار المكاسب بالأسهم يتوقف خلال الجلسات القادمة بشكل كبير على توقف حدة التصريحات من جانب إيران والولايات المتحدة والتهديات بشأن التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة.

وأشار الفيلكاوي إلى أن المحافظ ستتجه الفترة المقبلة إلى الأسهم ذات التوزيعات الجيدة مع دخول موسم النتائج السنوية للعام الجديد.

وفي نهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية أيضا بنسبة 0.91 بالمائة مع صعود أسهم قيادية في مقدمتها سهم أجيليتي، وسهم بيتك، ووطني.

وارتفع المؤشر البحريني بنسبة 0.99 بالمائة مع صعود أسهم البنك الأهلي البحريني والبحرين الكويت وعقارات السيف بنسب تتراوح ما بين 1.5 إلى 0.5 بالمائة.

وخالفت بورصتي قطر ومسقط توجه البورصات وتراجعت في نهاية التعاملات بنسبة 0.25 بالمائة و0.09 بالمائة على التوالي.

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