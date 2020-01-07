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محدث.. "تداول": تنفيذ 53 صفقة خاصة على سهم "مهارة"

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محدث.. "تداول": تنفيذ 53 صفقة خاصة على سهم "مهارة" محدث.. "تداول": تنفيذ 53 صفقة خاصة على سهم "مهارة"

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية - تداول، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 صفقة خاصة على سهم شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة".

ووفقا لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة 114.33 مليون ريال، من خلال تنفيذها على 1.47 مليون سهم.

وأشارت بيانات "تداول"، إلى أنه تم تنفيذ الصفقات بين مستويات 76 ريالا للسهم إلى 80.20 ريالا للسهم.

وتداول السهم خلال جلسة اليوم، حتى هذه اللحظات، بين مستوى 78.5 ريالا كحد أدنى له، و80.60 ريالا كأعلى سعر يصل له.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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