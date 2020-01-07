الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة توقّع اتفاقية تعاون إضافية مع جامعة ولاية أبالاشيان

وقّعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ملحقاً لاتفاقية سابقة مع جامعة ولاية أبالاشيان في الولايات المتحدة بهدف توسيع آفاق التعاون بين الجامعتين.

هذا وستقوم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة ولاية أبالاشيان بتأسيس برنامج (3+1) لانتقال الطلبة. وبعد النجاح في إتمام الأعوام الثلاثة الأولى من المناهج الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الضيافة بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، سيتم قبول الطلاب المؤهلين ضمن قسم الإدارة في كلية ووكر للأعمال لمتابعة مقررات إدارة الضيافة. وبموجب برنامج انتقال الطلبة، سيقوم الطلاب بالدراسة لمدة عام واحد في جامعة ولاية أبالاشيان وإتمام المقررات المطلوبة في مجال إدارة الضيافة للتأهل للحصول على درجة البكالوريوس في الإدارة التي تمنحها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

ووقعّ الاتفاقية كلّ من البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة؛ والسيدة شيري إيفرتس، رئيس جامعة ولاية أبالاشيان.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور حسن: "يسرّ الجامعة الأميركية في رأس الخيمة تعميق تعاونها مع جامعة ولاية أبالاشيان. ومن شأن هذا البرنامج أن يساعد طلابنا على تعميق تعليمهم وتوسيع خبراتهم وتمكينهم من اكتساب مهاراتٍ حياتيةٍ هامةٍ. ويُسهم قضاء فترة مطولة في الخارج في مساعدة الطلاب على التعرّف على الثقافات الأخرى وكيفية العمل مع أشخاص من خلفيات مختلفة".

من المقرر أن تكون الاتفاقية سارية لمدة خمسة أعوام. والجدير بالذكر أنّ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تتعاون مع جامعة ولاية أبالاشيان منذ عدة أعوام.

وتُوفّر جامعة ولاية أبالاشيان بيئة أكاديمية تتسم بروح التحدي وحياة جامعية مفعمة بالنشاط. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة أبالاشيان معروفة بتكلفتها الميسورة، ويلتحق بها نحو 18 ألف طالب وتقدم أكثر من 150 تخصصاً لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا. وتُتيح الصفوف الدراسية صغيرة الحجم والتفاعلات الوثيقة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، خلق حسّ مجتمعي قوي. وتعتبر جامعة أبالاشيان، التي تقع في بون بولاية كارولاينا الشمالية، واحدة من 16 جامعة ضمن نظام جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

ويُشار الى أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة هي مؤسسة تعليمٍ عالٍ غير ربحية ومملوكة لحكومة إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الجامعة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي أسلوباً متكاملاً للتعليم الجامعي ومماثلاً لما هو معمول به في أمريكا الشمالية مع تركيز كبير على الثقافة المحلية الاصيلة. وهي معتمدة من قبل وزارة التربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعتمدة أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هيئة الجامعات التابعة للرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس (SACSCOC) منذ ديسمبر 2018. وتقدم ما مجموعه 22 برنامجاً معتمداً من برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر مجموعة واسعة من التخصصات.