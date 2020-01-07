وكالة: اليابان ستبذل قصارى جهدها لإعادة "كارلوس غصن"

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن اليابان ستبذل قصارى جهدها لتأمين عودة رئيس شركة نيسان السابق "كارلوس غصن" مرة أخرى.

وكان "غصن" هرب من اليابان في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى منزل طفولته في لبنان عندما كان حراً بكفالة في انتظار المحاكمة بتهمة سوء السلوك المالي .

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة العدل اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان تدرس القانون اللبناني بحثاً عن طريقة لإعادته.

وأضاف المسؤول أن فرص تسليم غصن، والذي كان في انتظار محاكمته في طوكيو، من لبنان منخفض للغاية.

وكان "غصن" قد ادعى براءته من الاتهامات المنسوبة له، معتبراً أن ضحية مؤامرة.