شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الجزيرة كابيتال عن توقعاتها لأرباح 36 شركة مدرجة بالسوق السعودي، للربع الرابع من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية اطلع عليها "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن يصل إجمالي الأرباح الصافية، لهذه الشركات نحو 11.38 مليار ريال بالربع الرابع من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل جميع هذه الشركات صافي ربح بالربع الرابع من 2019، باستثناء شركتي كيان، ومعادن، حيث من المتوقع أن يسجلا خسائر صافية بنحو 194.1 مليون ريال و115.3 مليون ريال على التوالي.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تتصدر شركة الاتصالات السعودية، هذه القائمة من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح متوقع يصل إلى 3.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13.2 بالمائة، على أساس سنوي.

كما توقعت أن يسجل مصرف الراجحي أرباحا صافية بقيمة 2.86 مليار ريال، بارتفاع هامشي نسبته 0.9%، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وأوضحت الجزيرة كابيتال، أنه من المتوقع أن يرتفع صافي أرباح شركة سابك، بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى 1.38 مليار ريال، بارتفاع نسبته 65.9 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، بالربع الثالث من 2019 نحو 23.86 مليار ريال، مقابل 30.95 مليار ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 23 بالمائة.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات نحو 22.7 بالمائة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى حوالي 64.5 مليار ريال، مقابل 83.47 مليار ريال، للفترة نفسها من 2018.

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