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الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

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الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تلاشي التوترات والتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وينتظر المستثمرون في السوق الآن لمعرفة ما إذا كان المأزق بين الولايات المتحدة وإيران سيتصاعد مع احتمال انتقام القوات الإيرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية محتملة.

ومن المنتظر إعلان بيانات الميزان التجاري في الولايات المتحدة والنشاط غير الصناعي من معهد الإمدادات الأمريكي.

وبحلول الساعة 8:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1183 دولار.

كما ارتفعت العملة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتسجل مستوى 108.45 ين.

بينما انخفض الدولار الأمريكي أمام الجنية الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3197 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة لتصل الى 0.9688 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 96.680.

مباشر (اقتصاد)

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