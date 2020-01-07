مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي مرسوماً ملكياً بتعديل النصوص النظامية للمادة للفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الاثنين، على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال 30يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".

وتنص المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".

كما تنص المادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

وتم إحلال نص مفاده: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

ووافق مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بعض التعديلات للنصوص النظامية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية.

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