"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية

الرياض - مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني.

وأوضح نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني للعمل سامر الريان، بحسب بيان للصندوق اليوم الثلاثاء أن تدشين المركز يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منتجاته وخدماته التي يقدمها لعملاء المرصد.

واستكمل المرصد الوطني للعمل الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت.

وتابع بيان: "يتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA".

وبين "هدف" أن المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق أضاف في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وأكد الريان أن الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي تتجسد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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