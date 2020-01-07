ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل المخاوف حيال التوترات في الشرق الأوسط والتصعيد الجيوسياسي.

ويتماشى أداء السوق إلى حد كبير مع عدم وجود تطورات على الصعيد الجيوسياسي في أعقاب قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.

وهبطت أسواق الأسهم على مدى الجلستين الماضيتين لكنها غيرت مسارها اليوم مع مرور يوم الإثنين بدون تصعيد جديد في التوترات.

ومن المقرر إصدار بيانات التضخم السويسرية والإيطالية لشهر ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى إعلان أرقام التضخم ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 418.3 نقطة.

وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 13193.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 6039.3 نقطة، وزاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 7585.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1179 دولار.