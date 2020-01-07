أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء المخاوف الجيوسياسية، حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم المخاوف المتعلقة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الذهب الأسود شهد مكاسب ملحوظة على مدى الجلستين الماضيتين على خلفية التوترات الجيوسياسية ليصل خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول كما بلغ خام نايمكس أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان.

وأعقبت تلك المكاسب المخاوف من تصعيد النزاع الذي من شأنه تعطيل الإمدادات النفطية بعد مقتل الإيراني "قاسم سليماني".

وبالنسبة لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فمن المتوقع أن يبلغ 29.50 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي بانخفاض 50 ألف برميل يومياً عن أرقام نوفمبر/تشرين الثاني بعد تعديلها، وفقاً لمسح أجرته وكالة رويترز.

وبالنظر إلى المخزونات الأمريكية من الخام، فمن المرجح أن تواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاض 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن يفصح معهد البترول الأمريكي عن الأرقام الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القراءة الرسمية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار الماضي بنحو 0.9 بالمائة ليهبط إلى 68.32 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط الماضي بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 62.84 دولار للبرميل.