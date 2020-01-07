التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل

الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، إنها تعتزم خلال الفترة القادمة إطلاق برامج تدريبية؛ مواكبة لقرار توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق البرامج التدريبية يأتي انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك مع القطاعات كافة في مجال توطين الوظائف، وسد حاجة سوق العمل من القوى الوطنية الماهرة والمدربة.

وأشارت، إلى أنها بادرت بالمشاركة ضمن برنامج توطين وظائف التشغيل والصيانة في الجهات العامة، من خلال خطة متكاملة تحتوي على إعداد الحقائب التدريبية في مجال التشغيل والصيانة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج توطين عقود التشغيل والصيانة، أن الخطة التي أعدتها المؤسسة شملت حقيبة تدريبية في مجال المرافق العامة، وحقيبة تدريبية في مجال الخدمات العامة في المرافق، وحقيبة تدريبية في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

وبين راشد بن محمد الزهراني، أن الحقائب التدريبية مرت بسلسلة من التدقيق والفحص لتتواءم مع حاجة سوق العمل؛ وهو النهج الذي تتبناه المؤسسة في بناء برامجها.

ولفت الزهراني، إلى أن تم عقد ورشة عمل متخصصة استضافتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع العام الهجري الحالي؛ في مجال تطوير الحقائب التدريبية في إدارة المرافق العامة بحضور 30 شركة، يمثلها مختصين في مجال التشغيل والصيانة، إضافة لمشرفين من المدربين المختصين في المؤسسة ومن ذوي الخبرة في التدريب.

وقال إنه تم من خلال ورش العمل مناقشة الاحتياج الفعلي والمطلوب في بناء حقائب التشغيل والصيانة، بما يتوافق مع الممارسات الفعلية والتطبيقية في الواقع العملي والمهاري.

وتم من خلال الورش، بحسب نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الخروج بالتصور النهائي والمراجعات الهامة للحقائب التدريبية في ذات المجال؛ تمهيداً للمرحلة القادمة المتضمنة استقبال طلبات التسجيل على تلك البرامج التدريبية من الجهات المستفيدة، وتأهيل مختصين من القوى الوطنية في مجال إدارة المرافق العامة وتوطين وظائف التشغيل والصيانة وفق منهج تدريبي قائم على التطوير المستمر.

وأشار نائب المحافظ للتدريب، إلى استعداد المؤسسة لتصميم وتنفيذ أي برامج تدريبية يحتاجها هذا القطاع ومساعدة انتشار المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة على تقديم خدمات التدريب لهذا القطاع بكل يسر وسهولة.

وأصدرت وزارة العمل السعودية، مؤخراً، دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية.

وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منشآت القطاع الخاص إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن صدور قرار جديد بشأن رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمالها.

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