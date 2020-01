Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش

عرضت شركة Alienware خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 نموذجًا أوليًا جديدًا يسمى UFO، وهو عبارة عن حاسب ألعاب كامل يعمل بنظام ويندوز 10، لكن تم تصغير حجمه إلى شكل مشابه جدًا لجهاز نينتندو سويتش Nintendo Switch مع وحدات تحكم قابلة للفصل ومحور لتوصيله بجهاز تلفزيون أو شاشة.

و

We're always pushing what's possible in the realm of gaming. Introducing our newest gaming innovation, #ConceptUFO. Watch the official unveiling on Jan. 7 at 10 a.m. PST. #CES2020 https://t.co/lNV4TM1eXe pic.twitter.com/6TwCI9nfc1