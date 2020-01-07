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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد مؤشر نيكي 370 نقطة مع هدوء المخاوف الجيوسياسية بشأن نزاع أوسع في الشرق الأوسط.

واستفادت البورصة اليابانية مع تراجع المخاوف المتعلقة بالنزاع الأمريكي الإيراني على خلفية غياب مستجدات تؤدي لتصعيد الوضع.

وكانت أسواق الأسهم العالمية ظللت باللون الأحمر في الجلسات الأخيرة بفعل غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد استهدفت خلالها مسؤول عسكري إيراني.

وتلقت الأسهم اليابانية الدعم كذلك من أسهم التكنولوجية لتتبع أداء نظرائها في البورصة الأمريكية خلال جلسة الإثنين، حيث ارتفع سهم "سوني" بنحو 3.2 بالمائة ليصل إلى أعلى مستوى في 18 عام ونصف العام على آمال الأرباح القوية.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.6 بالمائة أو ما يعادل 370.9 نقطة مسجلاً 23575.7 نقطة، ليتعافى من معظم خسائره التي سجلها في الجلسة الماضية.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 1725.05 نقطة.

وبحلول الساعة 7:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليسجل 108.31 ين.

مباشر (اقتصاد)

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